Governo promove últimos ajustes na estrutura do Parque de Exposições antes da Expoacre

Nos preparativos para a Expoacre, o Parque de Exposições de Rio Branco recebe os últimos ajustes para sediar a maior feira agropecuária do Acre. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop), conclui nesta sexta-feira, 30, os serviços de revitalização nas dependências do espaço, para à realização do evento entre sábado, 31, e domingo, 8.

Os serviços estruturais foram realizados neste mês de agosto pela Seop, que está trabalhando intensamente nas melhorias do parque junto com a Casa Civil, coordenadora do evento, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), além de outras instituições.

“Desde o início estamos em um ritmo muito acelerado e agora entramos na reta final. Neste cenário, promovemos melhorias nas estruturas existentes e construímos estruturas fixas, como a parte de alimentação próxima aos brinquedos e refeitório para policiais, entre outros”, informa a chefe do Departamento de Projetos de Arquitetura da Seop, Soraya Andrade.

O gestor da Seop, Ítalo Lopes, ressaltou que toda a execução dos serviços foi acompanhada de perto pelos técnicos da pasta, como engenheiros e arquitetos.

“Tratamos de assegurar que o espaço esteja seguro e estruturado para a festa. Este ano tivemos a licitação dividida em cinco lotes para melhor distribuição de serviços, então as melhorias alcançaram diversos pontos e setores do parque. Estamos seguindo a orientação do governador, para que a Expoacre, mais uma vez, seja sucesso de entretenimento e atrativa para investidores”, frisa.

A partir dos serviços estruturais, foram gerados centenas de postos de trabalho para operários da construção civil. Durante as nove noites Feira, a Seop também será responsável pelos serviços de manutenção, assegurando o funcionamento do sistema, seja da parte elétrica, hidráulica ou sanitária.

O governo trabalha para que a Expoacre seja ainda maior que a de 2023, quando os negócios movimentaram o valor recorde de R$ 325 milhões, beneficiando pequenos, médios e grandes empresários, a partir de uma estrutura que contava com 454 expositores, 168 estabelecimentos de comércio e serviços, 83 restaurantes e 157 ambulantes.