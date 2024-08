Herdeira bilionária e tatuador gato: saiba quem é quem no ‘bonde da Anitta’ na Grécia

“O pau tá quebrando na Grécia”, escreveu MC Daniel em um dos vídeos postados nos seus stories do Instagram nesta terça-feira (13). O funkeiro paulistano vem compartilhando diversos momentos da viagem ao lado de Anitta e companhia. Nestes dias, ele está acompanhado influenciadora, atriz e empresária Lorena Maria.

A veterinária de 24 anos de Fortaleza, Ceará, é amor antigo de Nattan. Eles estão juntos há quatro anos. Recentemente, terminaram o relacionamento por um breve período, mas reataram. Com quase 200 mil seguidores no Instagram, Layla costuma compartilhar momentos de viagens, roupas e acessórios.

O tatuador espanhol foi responsável pela última tatuagem feita por Anitta, que desenhou uma constelação familiar. Segundo publicou o Extra, após circularem notícias de que o rapaz estava com a cantora, a ex-namorada do tatuador, que também está em Mykonos, um dos locais mais badalados do país, aparentemente não ficou muito satisfeita.

Bruna Griphao

A atriz e ex-BBB está livre, leve e solta na Grécia. Ela aparece em diversos registros que as amigas vêm postando nas redes sociais. Na balada em Mykonos desta terça-feira (13), Bruna aparece dançando num transparente vestido dourado, quase sempre ao lado de Anitta e Lorena Maria.

Duda Beat

A pernambucana é assídua no rolê com Anitta. Já viajou com a poderosa em outras oportunidades. Nas redes, ela vem postando dancinhas ao lado das amigas, como a influenciadora Vivi Wanderley.