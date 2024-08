Homem acusado de furto por facção é “disciplinado” e sai cantando do PS de Rio Branco; veja vídeo

O morador em situação de rua Marcos Antônio Castro de Freitas, 37 anos, foi vítima de agressão física e teve o braço esquerdo quebrado na madrugada desta segunda-feira (5), após receber uma “disciplina” imposta por uma organização criminosa. O fato ocorreu em uma área de mata no bairro da Base, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Marcos estava caminhando em via pública quando foi abordado por quatro criminosos que o renderam e o levaram para uma área de mata no bairro da Base, onde foi acusado de furto e brutalmente espancado a golpes de ripa, acabando com o braço esquerdo quebrado. Após a ação, os faccionados fugiram do local.

A vítima foi encontrada caída em via pública e levada por terceiros até o pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável. Na saída, já mais descontraído, Marcos cantou a música “A Solidão É Uma Ressaca”, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, antes de deixar a unidade de saúde.

Policiais militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo: