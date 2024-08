Homem acusado de tentar estuprar cachorro de rua foge e é morto por rottweiler

Um homem de 42 anos, morreu após ser atacado por um cachorro, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O animal da raça rottweiler avançou contra o homem depois que ele derrubou o portão da casa onde vive o cão, de acordo com a Polícia Militar.

Conforme os militares, a morte aconteceu por volta das 4h desse domingo (18). A polícia foi acionada no local, para verificar o caso de um homem que estava nu, tentando fazer sexo com um cachorro de rua.

Testemunhas relataram à PM que, depois de importunar o cão de rua, o homem derrubou o portão e entrou na casa onde vive o cachorro. Foi então que ele foi atacado na perna esquerda e nas nádegas pelo rotweiller.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o dono do cachorro, que foi quem chamou a PM, tentou impedir o ataque. No entanto, ele não conseguiu afastar o animal antes de o homem cair desacordado no chão.

Vale lembrar, que tentar violar sexualmente um animal é considerado crime de maus-tratos previsto na legislação penal brasileira. A prática é conhecida como zoofilia e é tratada como um crime ambiental.

O Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamado, mas o homem morreu antes da chegada do socorro e o caso agora é tratado pela polícia como uma morte acidental. Sendo assim, o dono do cachorro não foi detido, mas deve prestar esclarecimento ao ser intimado.

O relato da Polícia Militar mencionou ainda que foi acionada pelo pai da vítima pouco depois do chamado do dono do cachorro. Ele disse que o filho tinha problemas mentais e saiu de casa nu. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis investiga o caso.