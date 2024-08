Homem é morto após ser atingido por uma facada no peito pelo próprio primo no Acre

Um homem identificado como José Thiago da Silva de Oliveira, de 29 anos, foi morto na noite da última quarta-feira (28), após ser ferido com uma facada durante uma discussão com um primo, em Cruzeiro do Sul, município do interior do Acre.

Segundo o ac24horas, José e o primo estavam bebendo juntos quando começaram uma discussão e o acusado atingiu o peito da vítima com uma facada, que teria ficado cravada no corpo de José. De acordo com as informações, José ainda conseguiu correr em busca de ajuda entrando na casa de outro primo.

Na casa, José teria se sentado e removido a faca do corpo, quando perdeu muito sangue e morreu ainda no local. A Polícia Militar foi acionada, mas o acusado ainda não foi preso.