Homem é preso acusado de matar amigo a facadas no interior do Acre

A Polícia Militar prendeu na noite desta quinta-feira (29) um homem conhecido como Xaxá, acusado de matar o amigo Mardones com três facadas na Vila São Pedro, zona rural de Cruzeiro do Sul. Xaxá foi localizado no Ramal do Alexandre, em Rodrigues Alves.

Segundo testemunhas, os dois estavam bebendo juntos quando se desentenderam, levando Xaxá a cometer o crime.

Ele havia passado mais de um ano sem beber após tratamento em uma instituição de recuperação para dependentes químicos, mas recentemente voltou a consumir álcool. O motivo do desentendimento ainda não foi revelado.