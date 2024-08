Homem não aceita fim de relacionamento, invade casa e tenta matar atual namorado da ex e cunhada

Lucas Matheus Ávila da Silva, de 23 anos, e Leidiane Cunha Magalhães, de 40 anos, foram vítimas de uma dupla tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (13), dentro de uma residência localizada na Rua Tom Roque, no bairro São Sebastião, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Vilmara Cunha Aragão, está separada do acusado, identificado como Jaleson Almeida Castelo, conhecido popurlamente como “Negão”, já há quase 7 meses. E há cerca de 3 meses esta namorando com Lucas.

Na tarde desta terça-feira, Vilmara e Lidiane sairam do hospital e foram para a residência da mãe dela, onde estão se recuperando de alguns procedimentos cirúrgicos de estética. A mãe das vítimas está em uma fazenda e não se encontrava na residência.

Durante a noite, Negão foi até o local e viu que Lucas e Ivo estava na mesma casa que as irmãs. O filho do casal, que é menor de idade, estava em um dos quartos da casa. Ao perceber a presença dos dois jovens, Negão saiu e, com 2 minutos, já voltou em uma motocicleta modelo Fazer de cor azul, já com a arma em punho.

Ivo, que estava na sala, foi rendido e colocado de barriga no chão, por Negão, que chegou a dizer que o alvo dele era o Lucas. Lucas, ao percebeu que a casa foi invadida, se trancou no banheiro e ligou para a Polícia Militar através do 190. Negão foi até o quarto e rendeu Vilmara e Lidiane e, mesmo cirurgiadas, ambas foram obrigadas a deitar no chão. Lidiane foi baleada com dois tiros a queima rouba, sendo um no abdômen e um no braço esquerdo. Vilmara não foi atingida.

Ao ouvir os disparos, Lucas abriu a porta do banheiro e foi em direção ao meio da rua. Ivo ao ver Lucas correndo, acabou correndo também. Negão saiu atrás dos dois já atirando em via pública. Na correria, Lucas teve um tiro nas costas que transfixou e saiu na outra extremidade das costas e caiu no meio da rua. Ivo voltou e conseguiu ajudar Lucas a correr, no meio dos disparos.

Segundo informações de uma testemunha, Negão chegou a descarregar uma pistola na tentativa de matar Lucas. Após a ação, o acusado subiu na moto e fugiu do local.

Tanto Ivo quanto Lucas entraram dentro de um carro e foram até o Pronto-socorro de Rio Branco, onde Lucas deu entrada em estado de saúde estável. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançada, que deu os primeiros atendimentos para Lidiane. Em seguida ela foi encaminhada para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2º Batalhão também foram acionados e foram até o local, isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. No casa, os PMs colheram as primeiras informações e fizeram ronda ostensiva, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).