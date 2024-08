Homem picado por aranha é infectado por bactéria devoradora de carne

Em 3 de julho, Zachary sentiu uma “beliscada” na perna direita enquanto trabalhava no jardim de casa. Quando ele olhou para baixo, viu uma aranha-marrom e questionou se o incômodo foi uma picada mas, no momento, não sentiu tanta dor e esqueceu o assunto.

No entanto, poucos dias depois, o americano passou a sentir febre, e além do inchaço, a perna começou a ficar verde e apodrecer. No dia 8 de julho, Zachary foi levado ao hospital, onde precisou passar por uma cirurgia de emergência para remover grande parte do tecido e músculo da perna e do quadril.