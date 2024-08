Lucas continuou o desabafo: “Só que, tô falando com vocês senhoras gays, só gostam de curtir coisas sem camisa. Só gostam de engajar coisas sem camisa. Então, por favor, vamos engajar as outras coisas, vamos consumir as outras coisas, tá?”.

Lucas Souza finalizou fazendo um alerta aos meninos que estão na sua conta do Instagram, indignado: “Não vão ficar só ‘olhandinho’ aqui não, esperando uma foto sem camisa. Vamos consumir as outras coisas, pelo amor de Deus gente. Não é só foto sem camisa, cara. Aí tu bota uma foto sem camisa, bomba. Mas o restante, tem que consumir também gente”, concluiu.