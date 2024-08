Infringindo regras eleitorais, prefeito gasta mais de R$ 150 mil reais em dentaduras

A prefeitura de Marechal Thaumaturgo publicou um contrato para a confecção de 400 próteses dentárias nesta quarta-feira (14). A decisão, que se trata de uma parceria com uma empresa de Rio Branco, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e totaliza um montante de R$152 mil.

Contudo, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/Acre), essa ação infringe a legislação eleitoral, pois o serviço foi contratado às vésperas das eleições, nas quais o prefeito Valdélio Furtado busca reeleição.

Conforme reportado pelo Juruá24horas, a ação não faz parte de um programa contínuo desde o ano anterior.

Infrações recorrentes

Furtado, que tenta se reeleger em 2024, já desafiou a Justiça ao realizar um Leilão Público Municipal em 12 de julho, menos de seis meses antes do fim do seu mandato e a menos de três meses das eleições, violando a Lei Orgânica do Município.

Além disso, estão sendo investigadas contratações de obras e serviços com empresas de parentes do prefeito e cônjuges de vereadores.