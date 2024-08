Jenilson garante passagens de ônibus gratuitas aos estudantes da capital em seu plano de governo

Comprometido em investir no público jovem do município, o candidato a prefeito Dr. Jenilson Leite (PSB) afirmou que seu plano de governo inclui uma proposta que garante a passagem gratuita para estudantes em Rio Branco por meio do programa “Tarifa Zero”.

O candidato destaca que essa proposta de gratuidade para os estudantes é única entre os concorrentes à prefeitura. Segundo ele, a proposta não é meramente eleitoreira, mas sim um investimento em prol dos estudantes, que, por meio da educação, poderão contribuir para o crescimento econômico da capital.

“Nossa candidatura à prefeitura de Rio Branco é a única nesta eleição que defende a proposta de tarifa zero para estudantes. Entendo que isso não é simplesmente um gasto, mas sim um investimento essencial no futuro da nossa juventude e, consequentemente, no desenvolvimento da nossa cidade. O acesso gratuito ao transporte para estudantes não apenas facilita a vida de milhares de jovens, mas também garante que todos tenham a oportunidade de frequentar a escola, independentemente de sua condição financeira”, afirmou.

Leite também ressaltou que a proposta é viável, considerando que já foi implementada em outros estados do país. “Diversas cidades no Brasil já adotaram modelos semelhantes, reconhecendo que investir na educação é a chave para o progresso. Em Rio Branco, essa iniciativa promoverá mais equidade e contribuirá para a formação de uma geração mais capacitada e pronta para os desafios do futuro. Com a tarifa zero, estamos plantando as sementes para um amanhã mais justo e próspero para todos”, explicou o Dr. Jenilson Leite.