Jogos desta terça-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Galatasaray e Young Boys e RB Salzburg contra Dínamo Kiev pelos playoffs da UEFA Champions League são os destaques do futebol desta terça-feira, 27.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Série B, La Liga, Campeonato Saudita, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

12h45 – Al Fateh x Al Ahli – Canal GOAT

15h – Al Fayha x Al Nassr – Canal GOAT

La Liga

14h – Mallorca x Sevilla – ESPN 4 e Disney+

16h30 – Rayo Vallecano x Barcelona – Disney+

Campeonato Alemão

15h45 – Preussen Munster x Stuttgart – ESPN 3 e Disney+

UEFA Champions League (Playoffs)

16h – Galatasaray x Young Boys – TNT e Max

16h – Sparta Praha x Malmo – Max

16h – RB Salzburg x Dínamo Kiev – Space e Max

Copa Paulista

20h – Portuguesa x São Bento – Futebol Paulista (Youtube)

Brasileirão Série B

21h – Brusque x Sport – Canal GOAT e Premiere

21h30 – Coritiba x Avaí – SporTV e Premiere

