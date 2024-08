Jogos famosos estão até 90% mais baratos nesta semana; veja lista

A loja digital do PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) traz milhares de jogos em oferta nesta semana. Até o dia 16 de agosto os usuários podem economizar em sucessos como Hades, Monster Hunter Rise e Resident Evil 2 Remake, que reimagina o clássico do PS1, por menos da metade do preço. Por sua vez, o catálogo do Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One chama atenção com vários jogos da Ubisoft em oferta. Entre os destaques está o recém-lançado Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition, que resgata o clássico cult da empresa com melhorias e um gancho de história para a sua sequência, que segue sem previsão de lançamento.