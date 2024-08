Jojo Todynho passa por nova plástica e troca próteses de 1 litro

O profissional pontuou ainda que a influenciadora passou por uma cirurgia do mesmo tipo há alguns anos. Na época, ela colocou as próteses de 1,05 litro e retirou um pouco de tecido que estava “elástico e que já tinha caído”. “Então a gente retirou um pouco dele e entrou com uma prótese volumosa”, pontuou.

Jojo Todynho passa por cirurgia plástica após perder 50 kg

Quase um ano após passar pela cirurgia bariátrica e perder 50 kg, Jojo Todynho resolveu fazer algumas plásticas. A cantora passou por uma série de cirurgias na madrugada desta terça-feira (16/7), no Rio de Janeiro.

Os procedimentos foram feitos para retirar o excesso de pele e de gordura da barriga e das costas, que ela chamou de “dobrinhas”, e afinar a cintura.

“Realizei minha cirurgia hoje com o Dr. Luiz Lima, que fez a minha primeira cirurgia, aliás todas, e estou retornado, porque ‘bom filho à casa torna’. Será maravilhoso, lindo, barriga esticada, cinturinha fina, sem dobrinhas”, disse Jojo ao portal Leo Dias.

“Jojo está se cuidando bastante. Na vida existem dois pesos: o que é ideal para a nossa altura e o peso que a gente se sente bem. Isso é individual. Hoje ela se sente bem com seu peso e está focada no ganho de massa muscular e perda de gordura”, declarou Lima, em entrevista ao Gshow.

Ele ainda relatou que a cantora está “muito bem clinicamente e hemodinamicamente”. “Quando realizamos uma cirurgia desse porte, precisamos ter limites de segurança e de tempo. Precisamos observar a quantidade de tecido e o volume de gordura retirado. Diante da lipoescultura realizada, achamos melhor só alinhar com a cirurgia de abdômen”, relatou.