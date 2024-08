Justiça autoriza e advogado Maycon Moreira confirma candidatura a vereador: “Rumo à vitória”

O advogado Maycon Moreira usou as redes sociais nesta quinta-feira (22) para anunciar que registrou a candidatura dele a vereador em Sena Madureira.

No vídeo, ele explica que recebeu o aval do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A decisão foi proferida pelo juiz eleitoral Eder Jacoboski Viegas, da 3ª Zona Eleitoral do município.

“Estamos aptos a concorrer às eleições e, com a bênção de Deus em primeiro lugar, iremos chegar à vitória”, disse o advogado.

Maycon destacou que na sentença, o juíz explicou que não há qualquer tipo de impugnação, seja por parte do Ministério Público Eleitoral ou da população.

“Tanto no aspecto formal, material e jurídico, estamos elegíveis e podemos pedir voto e podemos ser candidatos”, destacou.

Ainda segundo a sentença, todos os documentos necessários foram apresentados dentro do prazo legal e as condições de elegibilidade foram cumpridas.

Maycon está registrado com o número 55678, pelo PSD, Partido Socialista Democrático.