Leilão da Receita tem ônibus por R$ 15 mil e Corolla por R$ 18 mil; veja como participar

A Receita Federal vai realizar no próximo dia 27 um leilão de itens apreendidos ou abandonados. São 208 lotes no total, que incluem automóveis, smartphones, notebooks, videogames, câmeras fotográficas e uma série de outros itens. Entre os destaques, estão um ônibus de turismo da marca Mercedes Bens ano 1992 de R$ 15 mil e um Toyota Corolla ano 2012/2013 de R$ 18 mil.

O leilão será realizado de forma eletrônica. As propostas podem ser feitas de forma online a partir de quinta-feira, 22, às 10h, com fim no dia 26, às 18h. Os lances estão abertos para pessoas físicas e jurídicas, e a sessão poderá ser acompanhada em tempo real no site da Receita Federal.

O lote mais barato do leilão é o de número 65, com uma fonte de luz para microscópio e duas partes de peças também para microscópio, por R$ 10. Na outra ponta, o lote 106, que contém diversos subconjuntos frontais para celulares, tem o maior preço, a partir de R$ 4,5 milhões.

No leilão, ainda é possível adquirir iPhone a partir de R$ 700 e até um carro Fiat Uno Mille por, no mínimo, R$ 800.

O edital destaca que a apresentação de propostas de valor de compra e o oferecimento de lances pressupõem o conhecimento das características e situação dos bens, ou o risco consciente do arrematante.

Como participar: