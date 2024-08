O artista deixou três filhos, sendo eles Thiago Costa, da relação com Célia Gonçalves; Lyandra Costa e Leandrinho Costa, do casamento com Andréa Mota; e Leandro Borges, fruto do relacionamento com uma empregada da casa de seus pais. A paternidade da menina foi assumida depois de realizar um exame de DNA.

“Hoje o senhor estaria fazendo 63 anos, mas Deus quis que sua passagem fosse curta, mais muito marcante nos nossos corações. Paizinho, de onde o senhor estiver, se sinta muito amado, que é que o senhor merece”, lamentou Thiago, primogênito do famoso. Thiago se declarou para o pai, que faleceu quando ele era adolescente: “Te amo do fundo do meu coração. É difícil dizer todos os sentimentos que eu sinto. Eu me sinto privilegiado por ter vivido 13 anos do seu lado. Te amo eternamente”. Nos comentários, internautas apoiaram Thiago Costa. “Você deu muito orgulho pra ele, Thiagão! Com certeza!”, falou um seguidor. “O teu pai foi gigante enquanto esteve aqui na Terra”, declarou mais um. “Obrigado por dividi-lo conosco nesse tempo que ele passou por aqui!”, agradeceu um terceiro.