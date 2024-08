Leôncio Castro lança candidatura a vereador e junta mais de mil pessoas no Afa Jardim

O empresário Leôncio Castro (PSDB) lançou oficialmente sua candidatura a vereador de Rio Branco na noite desta quarta-feira, 28, no Afa Jardim.

Leôncio é filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, que integra a coligação “Produzir para Empregar”, com o número 45444.

Com uma campanha totalmente participativa, mais de mil pessoas lotaram o evento. Leôncio tem feito uma campanha ouvindo os rio-branquenses, suas necessidades na geração de renda, incentivo ao empreendedorismo e indo até os bairros para ouvir a população sobre as demandas de cada regional da cidade.

O candidato a vice-prefeito da coligação “Produzir Para Empregar”, Alysson Bestene esteve presente, cumprindo agenda de apoio aos candidatos da base, e não poupou elogios a Castro.

“Essa pessoa que já, em outras eleições, disputou com boas propostas, deu certeza de que tem tudo para ajudar Rio Branco, com o compromisso que ele tem como pessoa, acima de tudo, com os princípios de um homem trabalhador, e que quer o melhor para as pessoas que mais precisam. Que o Leôncio, ele tem as suas atividades. Que geram renda, mas ele se preocupa com aqueles que mais necessitam na cidade de Rio Branco. Na medida do possível, o empresário e amigo Leôncio, a gente sempre tem visto ele ajudando naqueles momentos difíceis as pessoas que mais necessitam nas comunidades de Rio Branco. E quando ele coloca o coração, o amor e a dedicação dele, e colocando o nome dele à disposição por outras oportunidades, ele mostra que sempre pensou num cargo eletivo para servir o próximo.“ Frisou Bestene.