Lexa revela discussão entre sua mãe e Kylian Mbappé em festa de Neymar

Pode parecer um universo paralelo, mas não é. Durante participação no Papo Merda, de Ed Gama, Lexa revelou que sua mãe, Darlin Ferrattry, discutiu com o atacante Kylian Mbappé, recém-contratado pelo Real Madrid. A artista e sua mãe, além de outros amigos, foram convidados para uma celebração de Halloween pelo craque brasileiro em Paris, na França.

A cantora declarou que, em um certo momento, viu a mãe discutindo com o jogador de futebol. Como ela não fala inglês, passou a xingar Mbappé em português. “Presta atenção, que eu não o que…”, disse Darlin. O atleta havia pisado no pé de sua matriarca.

“Ela sai do Brasil e pensa que todo mundo fala português. A minha mãe brigando muito com o Mbappé. Eu falei: ‘Mãe, para, para, por favor, pelo amor de Deus, vamos ser expulsas daqui ja já”, explicou Lexa.

Mesmo com o pedido de desculpas do francês, Darlin não teria ficado satisfeita e começou a “Menino mal-educado que pisa no pé dos outros”. Na sequência, Gama aproveitou para brincar com a situação. “Nem o presidente do PSG conseguiu fazer ele pedir desculpas, mas a sua mãe sim”, brincou. O programa foi transmitido pelo Porta dos Fundos.