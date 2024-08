Marcha para Exu reúne milhares na Avenida Paulista: ‘Exu muda a vida das pessoas’

A Avenida Paulista foi palco, no último domingo, de uma manifestação que superou todas as expectativas. A “Marcha para Exu” reuniu mais de 150 mil pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar, em uma demonstração pacífica de fé e devoção, organizada sem o apoio de políticos ou patrocinadores. Este foi o segundo ano consecutivo do evento, que teve início em 2023 e, desde então, tem crescido em proporções significativas.

Superando desafios e expectativas

A marcha enfrentou grandes desafios para sua realização. A mudança nos roteiros da Paulista, que há três anos é fechada aos domingos para ciclistas e pedestres, não impediu que a manifestação ocorresse. Mesmo com a abertura da avenida ao tráfego no dia 18 de agosto, os organizadores mantiveram a data, decidindo, após reuniões com órgãos competentes, seguir com a programação.

“Achei que ia ter algum problema, né? Pela Paulista estar aberta, mas o povo do Axé, o povo que é fiel a Exu, fechou, literalmente, a Paulista de ponta a ponta”, afirmou Jonathan Pires, organizador da marcha, em entrevista exclusiva para Mídia Ninja.

Uma manifestação de fé e solidariedade

Além de expressar a devoção a Exu, a marcha também foi uma oportunidade para arrecadar toneladas de alimentos, que serão distribuídos a pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa, segundo os organizadores, teve como objetivo principal mostrar ao mundo o verdadeiro significado de Exu, combatendo estereótipos e promovendo o respeito inter-religioso.

“Exu não é o diabo, Exu, ele muda a vida das pessoas, Exu é nossos antepassados, Exu é pai, Exu dá carinho, dá amor, Exu dá caminho”, explicou Jonathan Pires, ressaltando que a marcha foi realizada com recursos próprios, sem patrocínios ou apoio político. “Nossa marcha não tinha cunho político, nossa marcha foi feita com amor, com carinho, com dedicação.”

O futuro da marcha

O sucesso do evento reafirmou o compromisso dos organizadores em continuar promovendo a fé e o respeito. Eles expressaram o desejo de expandir a marcha para além da Avenida Paulista, levando a mensagem de Exu para outras partes do país e do mundo.

“A intenção nossa é mostrar, não só na Paulista, mas mostrar no mundo inteiro o tão lindo que é a nossa religião”, destacou o organizador. “Minha religião mata fome, minha religião cura, minha religião ajuda milhares de pessoas. […] A gente tem que ir pra rua, nosso terreiro tem que ser montado nas avenidas principais desse país, respeitando sempre todas as outras religiões.”

A “Marcha para Exu” deste ano não apenas cumpriu, mas superou as expectativas de seus organizadores e participantes, consolidando-se como um marco na defesa da fé e no combate ao preconceito religioso.