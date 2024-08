Marina Silva parabeniza Caetano Veloso pelos 82 anos com mensagem emocionante; confira

Na última hora, Marina Silva, atual Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, prestou uma homenagem especial ao icônico cantor Caetano Veloso em uma postagem no Instagram nesta quarta-feira (7). A mensagem foi uma celebração carinhosa e emotiva do aniversário de 82 anos do artista, que é uma das figuras mais influentes na música e na cultura brasileira.

Marina expressou seu profundo afeto e gratidão pelo trabalho de Caetano Veloso, destacando seu papel fundamental na disseminação de amor e beleza através da música. A ministra ressaltou como a palavra cantada de Caetano tem iluminado e inspirado gerações, afirmando que, por meio de seus versos e sons, ele ajudou a mostrar que “gente é pra brilhar.”

No texto, a ministra também desejou que Deus conceda mais brilho ao artista, para que ele continue sendo um “leão de fogo” na canção e na cultura brasileira. A mensagem reforça a admiração e o carinho mútuo entre a ministra e o cantor, celebrando não apenas o aniversário de Caetano, mas também seu impacto duradouro na sociedade.

“Ao querido @caetanoveloso, na festa musical que o Brasil faz para seus 82, envio um grande e afetuoso abraço. Foi, certamente, por quereres e estares sempre a fim de distribuir amor e beleza neste mundo que lançaste tua palavra cantada no tempo. Somos gratos e felizes por tua existência e teu trabalho. Por teus versos e sons, toda a gente hoje sabe que gente é pra brilhar. Que Deus te dê mais brilho, pra seres sempre esse leão de fogo da canção e da cultura do povo brasileiro. Que as rimas do teu estilo continuem nos encantando, por muito, muito tempo.”