Honoris Causa: Marina Silva receberá a maior honraria da Ufac no mês que vem; veja detalhes

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, receberá o título de doutora honoris causa da Universidade Federal do Acre (Ufac) no próximo dia 12 de setembro.

A cerimônia deve acontecer a partir das 17h no campus da Ufac em Rio Branco, no Teatro Universitário. O título recebido por Marina é a maior honraria concedida pela instituição.

Marina é formada em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Acre. A homenagem já havia sido anunciada no mês passado pela presidente da Associação dos Docentes da Ufac (ADUFAC), professor Letícia Mamed, durante visita da ministra em Rio Branco.