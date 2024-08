Mazinho lança pacote de eventos em comemoração aos 120 anos de Sena Madureira; FOTOS e VÍDEOS

Na manhã desta quinta-feira (29), o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, anunciou um pacote especial de festas para celebrar os 120 anos do município. O evento de lançamento aconteceu na Secretaria de Cidadania e Assistência Social e reuniu lideranças locais e a comunidade para apresentar as atividades que vão marcar o mês de setembro.

“Estamos celebrando um marco histórico para nossa querida Sena Madureira, que completa 120 anos este ano. É uma honra lançar este pacote de eventos, que foi cuidadosamente preparado para homenagear nossa cidade e valorizar ainda mais nossa cultura. Entre as atividades, a Exposena terá um destaque especial. Tenho certeza de que esta será uma das melhores edições que já realizamos, não só pela qualidade da programação, mas também pela grandeza do evento, que reflete a importância dos 120 anos de nossa cidade. Este é um momento de orgulho para todos nós, e quero que a população de Sena Madureira participe ativamente dessas celebrações, que vão desde o Festival da Carnaubeira até o grande desfile cívico no dia 24 de setembro”, disse Mazinho.

Em seu discurso, a secretária de Administração, Adriana Marta, explicou sobre o desfile cívico deste ano, que ocorrerá excepcionalmente no dia 24.

“Este ano, em comemoração aos 120 anos de Sena Madureira, decidimos realizar o tradicional desfile cívico em uma data especial. Excepcionalmente, o desfile acontecerá no dia 24 de setembro, como parte das celebrações que preparamos para marcar este momento histórico para o nosso município. Queremos que este desfile seja um reflexo do orgulho que todos nós sentimos por nossa cidade e uma oportunidade para a comunidade se unir em uma grande festa cívica e cultural.”

Entre as atrações, destacam-se o Festival da Carnaubeira, que ocorrerá nos dias 6, 7 e 8 de setembro, seguido pela Copa da Floresta, de 11 a 17 de setembro. No dia 20, será realizado o tradicional Baile dos Amigos, promovido pela associação Filhos e Amigos de Sena. Já no dia 22, a festividade homenageia Mamede Bittar, e o dia 24 será reservado para o desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade.

Durante o lançamento, foi relembrada a história da Exposena, a primeira feira agropecuária e de agronegócios de Sena Madureira. Criada em 2010, a feira teve como destaque, em sua primeira edição, o show da renomada cantora Roberta Miranda. Desde 2023, a Exposena também passou a ter um cunho social, com parte da renda destinada à APAE de Sena Madureira.

O ContilNet traz as primeiras imagens do evento de lançamento que mostram o prefeito Mazinho Serafim ao lado de autoridades locais, ressaltando a importância dessas comemorações para a valorização da cultura e do desenvolvimento de Sena Madureira.

Veja fotos e vídeos: