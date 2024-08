Médica alugou apartamento e se escondeu em armário para atirar no ex-marido; veja vídeo

As investigações da Polícia Civil apontam que a mulher de 39 anos, presa após atirar três vezes contra o ex-marido em um apartamento de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, teria alugado um apartamento só para cometer o crime, motivado por divergência pela guarda do filho.

Ela também se escondeu dentro de um armário para cumprir o plano. A tentativa de hom1cídio aconteceu no último domingo (11/8).

De acordo com informações do delegado Caléu Mello, responsável pelo caso, a suspeita, que é médica, reservou o espaço após saber que o ex-marido estava no prédio. Ele teria vindo do Mato Grosso do Sul só para ver o filho, mas a mulher não concordou com a situação.

A reportagem do AN teve acesso às imagens internas do prédio, no momento que ela acessa o local, anda pelo corredor e para em frente à porta do apartamento do ex-companheiro, onde consegue acessar depois de algumas tentativas.

Ainda conforme a Polícia Civil, ela se escondeu no armário e esperou o ex-marido chegar com o filho. Em seguida, atirou três vezes contra ele na presença do filho do casal. O homem conseguiu chamar a polícia e foi levado pro hospital. Já a mulher foi presa em flagrante.

Veja o vídeo: