Moradora flagra jacaré tomando banho de sol em rio no interior do Acre

Na tarde desta segunda-feira (12) uma moradora do rio Iaco registrou as imagens de um jacaré tomando ‘banho de sol’ à margem do rio.

A cena ocorreu abaixo da comunidade Boca do Caeté, em um local que normalmente é frequentado pelos ribeirinhos, principalmente nessa época do ano.

Dessa vez, diferente de ocasiões anteriores, o réptil não foi abatido e retornou para a água minutos depois. “É uma imagem impressionante, pois não é todo dia que nos deparamos com um jacaré fora da água nessa região. Ao mesmo tempo, serve também de alerta porque se alguém entrar nas águas nessa localidade, pode sofrer consequências indesejadas”, destacou um morador do local.

No momento atual, o Acre enfrenta uma severa seca e os rios estão com seus níveis baixíssimos. É o caso do rio Iaco, em Sena Madureira. Desse modo, pode favorecer esse tipo de aparição.

Em Manoel Urbano, há meses, ribeirinhos abateram um jacaré gigante que foi encontrado nas águas do purus, no porto da cidade.