Multidão começa a chegar na primeira noite da Expoacre 2024; CONFIRA FOTOS

Foi dada a largada para mais uma Expoacre. Na primeira noite, depois da Cavalgada 2024, neste sábado (31), a feira de agronegócio abre as portas para a população de Rio Branco conhece suas novidades.

Quem gosta do universo agro se encontra na Expoacre, como Israele Silva Nunes vem a caráter para o Parque de Exposições:

“Sempre gostei desse universo agro. Moro, inclusive, na zona rural”, revela.

Além disso, a entrevistada fala que está muito ansioso para o rodeio.

“É o que mais chama atenção”, disse.

Já, Lucineide Gomes trouxe seu esposo e seu filho para conferir este ano e fala que o que mais chamou sua atenção foi a parte da Segurança:

“Os primeiros lugares que a gente andou eh foi a de de segurança. Eu gostei da promoçãozinha lá que estão fazendo – “Voe com a Segurança”, que você anda em todas as as tendas. Também a Patrulha Maria da Penha que é importante para nós, mulheres”, conta.

A família também visitou o Corpo de Bombeiros e as Polícias presentes no evento.

Programação

A programação da Expoacre vai desde estandes de negócios a gastronomia típica acreana e dos países vizinhos, como Peru e Bolívia.

Além disso, a Expoacre conta com seis shows nacionais, rodeio e outras atrações espalhadas pelo parque de exposições.

Confira a programação deste sábado, 31 de agosto de 2024: – 09h – Tradicional Cavalgada Expoacre 2024 – 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento – 20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio na arena.

Veja a galeria: