Musa do Forró: cantora desaparecida é encontrada após 2 anos

A cantora Renatinha Lemos, que estava desaparecida há dois anos, foi encontrada em uma comunidade chamada DER na Cracolândia, em São Paulo. Segundo o R7, a Musa do Forró, como era conhecida, começou a usar drogas após passar por uma depressão profunda.

A equipe do programa Cidade Alerta, da Record TV, encontrou Renatinha após procurá-la pela comunidade. Segundo um casal de moradores do local, eles abrigam a cantora em sua casa eventualmente.

Ainda de acordo com relatos de moradores, Renatinha é frequentemente vista sentada em um canteiro debaixo de uma árvore, onde tem uma carpete para proteção quando está frio. Ela pede comida e roupas em um beco estreito na entrada da comunidade.

Ao ser encontrada, a Musa do Forró falou com a reportagem sobre o que mais sente saudade da época em que cantava com grandes nomes do sertanejo brasileiro, como Leonardo, além de dizer que está perdendo a melhor fase de sua vida por conta das drogas.

“Quero minha filha perto de mim. Quero meu neto. Estou perdendo a melhor fase do meu netinho”, desabafou. Ela revelou ainda que quer voltar a cantar e retomar a carreira.