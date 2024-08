Na Expoacre Juruá, Gladson diz que pretende criar Restaurante Popular em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli, durante a primeira noite da Expoacre Juruá, na última quarta-feira (30), disse que pretende construir um Restaurante Popular em Cruzeiro do Sul, local onde acontece a feira. De acordo com Gladson, o restaurante deve oferecer refeições com preços baixos, como o de Rio Branco, onde a refeição custa R$ 2,00.

“Minha intenção é fazer um Restaurante Popular aqui em Cruzeiro do Sul para beneficiar a população de baixa renda com as refeições. Vamos em busca de recursos para beneficiar o maior número possível de municípios com a criação de Restaurante Populares”, disse, segundo o ac24horas.

Gladson no Restaurante Popular em Rio Branco

Em julho, o governador Gladson Cameli fez uma visita ao Restaurante Popular de Rio Branco. Após conhecer o espaço, Gladson anunciou que pretende levar o projeto para os municípios do interior do estado. O governador declarou que o Governo deverá garantir os investimentos para colocar a ideia em prática.

“Aquilo é uma ação social que eu tô com vontade e vou ver as condições para que os prefeitos que tenham interesse, o Estado abraçar essa causa junto”, disse.