Namoro cristão: entenda o relacionamento do filho de César Filho

Você já ouviu falar em namoro cristão? O termo voltou a viralizar após o casamento do filho Cesar Filho e Elaine Mickely. Luigi Cesar, de 20 anos, subiu ao altar em uma cerimônia religiosa com Júlia Vieira, 21 anos, na última terça-feira (30/7).

O caçula de Cesar vive longe dos holofotes e é líder da organização religiosa Lagoinha Alphaville. Junto à agora esposa, prega cultos e adorações a Jesus. Julia Vieira ainda vende cursos on-line e diz que “ensina a viver com mais propósito”.

O casal seguiu diretrizes religiosas, ditadas por parte da comunidade evangélica, para “não atropelar os processos e respeitar aquilo que Deus preparou para cada estação do relacionamento”, como Luigi disse em uma entrevista.

Nessa lógica, o primeiro beijo, como o rapaz já contou, só aconteceu após quatro meses de “espera”. Em 2023, em homenagem ao namorado nas redes sociais, Júlia deu mais detalhes sobre o relacionamento cristão com Luigi. “Ele me manda flores sem motivo, me elogia na frente de todos, e me fala, em média, 40 ‘te amo’ por dia”, escreveu a jovem sobre o então noivo.

“Ele esperou quatro meses para me beijar pela primeira vez. Luigi ora por mim mais do que qualquer outra pessoa já orou. Luigi abre a porta do carro e nunca me deixa pagar a conta”, acrescentou ela.

O namoro cristão vem sendo difundido nas redes sociais por pastores que alertam os jovens sobre o “abrasamento”, que faz referência a carinhos e desejos sexuais, assim como a consumação do ato sexual, que só deve ser feita após o casamento.