No Acre, influencer que luta contra o câncer ganha carreata no dia da última quimioterapia

No dia 1º de maio de 2024, a influenciadora digital e ex-miss Acre, Maxine Silva, anunciou nas redes sociais sua luta contra o Linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta o sistema linfático.

Desde então, a acreana tem enfrentado uma dura batalha em busca de tratamento. A modelo compartilhou sua jornada através de várias sessões de quimioterapia. Em seu perfil no Instagram, no dia 14 de julho, Maxine postou uma foto com uma placa que dizia: “6ª quimioterapia. Rumo à cura”.

Veja a publicação:

Na manhã desta sexta-feira (9), amigos da influenciadora organizaram uma surpresa em sua residência para comemorar a conclusão da última quimioterapia. Em vídeos compartilhados em diversos perfis na web, amigos como os influenciadores Pablo Charife, Jessica Ingrede e Iasmyne Sampaio participaram de uma carreata e buzinaço em celebração à vitória de Maxine.

Veja a carreata realizada pelos amigos da influenciadora: