No dia dos pais, jornalista acreana presenteia a mãe: “32º ano seguido, desde que meu pai me abandonou”

No Dia dos Pais também é dia para celebrar as mães solo, que historicamente sofrem com preconceitos e dificuldades, devido ao abandono de parceiros. A jornalista Lília Camargo aproveitou para homenagear sua mãe neste domingo (11). Há 32 anos, ela entrega presentes a mãe, desde que seu pai a abandonou.

“Essa vai para todos os filhos(as) cujos pais são mães que deram tudo de si pra lhes dar uma vida digna sozinhas, sem ajuda ou rede de apoio, só com a graça de Deus”, escreveu.

Ela termina felicitando sua genitora: “Feliz dia dos pais, mãe”.