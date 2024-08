Nomeação de novo promotor de justiça substituto é anunciada pelo Ministério Público do Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) anunciou, nesta quinta-feira (1º), a nomeação de mais um promotor de Justiça Substituto aprovado no XIII Concurso para ingresso na carreira. O Ato PGJ nº 52/2024, publicado na edição desta quinta-feira, 1º de agosto, do Diário Eletrônico, nomeia o candidato Gabriel Cardoso Lopes para a função.

Gabriel Cardoso Lopes tomará posse no próximo dia 19 de agosto, às 10h, em cerimônia que ocorrerá no auditório do MPAC. Este evento marca a continuidade do processo de fortalecimento das operações do Ministério Público no estado, após a nomeação de 14 promotores de Justiça já empossados e designados para comarcas do interior do Acre.

A chegada de Lopes à equipe do MPAC é parte de um esforço contínuo para garantir uma representação judicial robusta e eficaz em todas as regiões do Acre, reforçando o compromisso do Ministério Público com a justiça e a defesa dos direitos dos cidadãos.