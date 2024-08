Novo líder: Fortaleza vence Corinthians e assume ponta do Brasileirão

A partida precisou ser paralisada logo aos 4 minutos para atendimento médico a Thales Magno, que deslocou o ombro. O jogador deixou o gramado e foi atendido pela equipe médica do Corinthians no vestiário. A melhor chance de gol foi corintiana. Aos 25 minutos, a equipe trabalhou a bola até Igor Coronado acertar um ótimo passe para Matheus Bidu. Ao tentar cruzar para Pedro Raul na área, o chute saiu muito forte e centroavante não conseguiu desviar para o gol.

Já perto do intervalo, o Fortaleza chegou com perigo. Felipe Jonatan recebeu na entrada da área, e chutou no meio do gol, para boa defesa de Hugo Souza.

Segundo tempo

As equipes não conseguiram melhorar o rendimento na volta do intervalo e tiveram poucas chances. O Fortaleza chegou a ter um pênalti a seu favor assinalado depois que Lucero empurrou Cacá com o próprio corpo dentro da área. Após consulta ao VAR, a penalidade foi anulada.

O gol só saiu aos 32 minutos. Moisés fez uma ótima jogada e acionou Lucero dentro da área. O centroavante encontrou Pikachu na entrada da pequena área. Com o pé direito, ele inaugurou o marcador.

O Corinthians chegou a assustar já na prorrogação, com Giovane, pela direita. O goleiro João Ricardo teve de trabalhar. Na sequência, em contra-ataque rápido, o Fortaleza viu Hugo Souza adiantado e chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.