Olimpíadas: confira a programação do Brasil para este sábado (10)

Nesta sexta-feira, Duda e Ana Patrícia garantiram o ouro para o Brasil em uma final disputada no vôlei de praia. Aos pés da Torre Eiffel, a dupla provou porque é a atual campeã mundial e derrotou a dupla canadense por 2×1. Isaquias Queiroz é outro nome sinônonimo de sucesso: ficou com a prata na canoagem de velocidade e agora tem cinco medalhas olímpicas. Ainda, Alison dos Santos se superou na final e conquistou o bronze nos 400m com barreiras em Paris.

Giullia Penalber ficou em 5º no wrestling e fez melhor resultado do Brasil nos Jogos Olímpicos. Outro destaque foi a superação de Victoria Borges, que sofreu lesão, e o conjunto da ginástica rítmica do Brasil se despede de Paris na nona colocação. No levantamento de peso, Amanda Schott perdeu 16kg e levantou 229kg e ficou na 8ª posição.

Neste sábado, penúltimo dia de Olimpíadas, o Brasil ainda segue em campo para decisões: o futebol feminino encara os EUA na briga pelo ouro, às 12h.

Confira a programação completa deste sábado (10):