Pesquisadores descobrem vírus preservados em geleira no Himalaia

Os cientistas conseguiram reconstruir fragmentos de DNA viral a partir do gelo, identificando cerca de 1.700 espécies virais, das quais 75% são inéditas. Embora a extração de gelo pré-histórico não represente risco para a saúde humana, os pesquisadores descobriram que as adaptações dos vírus tiveram um impacto significativo na sobrevivência de seus hospedeiros em condições extremas durante as variações climáticas.

Segundo ZhiPing Zhong, autor principal do estudo, “antes deste trabalho, a relação entre os vírus e as grandes mudanças climáticas da Terra havia permanecido praticamente inexplorada”. O estudo, publicado na revista Nature Geoscience nesta segunda-feira (26/8), destaca a importância de coletar amostras de gelo antes que derretam devido ao aquecimento global. “Perfurar gelo pré-histórico não tem implicações para a saúde dos humanos modernos, porque esses vírus há muito adormecidos provavelmente infectaram outros micróbios dominantes em vez de animais ou humanos”, ressalta ZhiPing Zhong.

As camadas de gelo analisadas pelos pesquisadores forneceram informações sobre como os vírus se comportaram durante três períodos de transição entre frio e calor nos últimos 41 mil anos. A análise genética revelou que, embora a maioria dos vírus encontrados na geleira fosse única, cerca de 25% apresentavam sobreposição com organismos conhecidos de outras regiões do mundo. Isso sugere que alguns desses vírus podem ter sido transportados de lugares como o Oriente Médio ou até mesmo o Ártico.