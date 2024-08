Prefeitura de Cacoal publica edital de concurso com mais de 600 vagas para diversos cargos; confira

Foi publicado o edital do concurso público da Prefeitura Municipal de Cacoal, em Rondônia, oferecendo 602 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O certame está sob a organização do Instituto Consulplan e as inscrições estarão abertas de 14 de agosto a 09 de outubro de 2024.

Os candidatos interessados devem pagar uma taxa de inscrição de acordo com o nível do cargo desejado: R$ 65,00 para cargos de nível fundamental, R$ 74,00 para cargos de nível médio e técnico, e R$ 79,00 para cargos de nível superior. A prova objetiva está marcada para 17 de novembro de 2024.

O concurso oferece uma variedade de vagas, incluindo oportunidades para agentes administrativos, técnicos em enfermagem, professores e profissionais de saúde, com salários que variam de R$ 1.195,44 a R$ 6.050,00, além de adicionais e benefícios.

Distribuição das vagas por nível:

Nível Fundamental: Inclui diversos cargos, como agente de manutenção e reparos, almoxarife, auxiliar de farmácia e motorista e entre outros, com salários que variam de R$ 1.094,00 a R$ 1.126,82.

Nível Médio: Oferece vagas para agente administrativo, agente de biblioteca, cuidador e Intérprete de libras, com salários de R$ 1.160,62.

Nível Técnico: Há oportunidades para diversos cursos técnicos, como técnico em enfermagem, técnico em informática, instrutor musical e entre outros com salários de R$ 1.195,44.

Nível Superior: Inclui diversos cargos, como médico, psicólogo, arquiteto, engenheiro e entre outros, com salários de R$ 1.694,00 a R$ 6.050,00.

Etapas do concurso:

Prova objetiva: todas as vagas, com duração variando de 3 a 4h30min. Provas discursivas: exclusivas para cargos de auditor administrativo, auditor clínico e procurador municipal. Prova prática: para cargos específicos como motorista e mecânico. Avaliação de títulos: para todos os cargos de nível superior.

Mais informações sobre o concurso estão disponíveis no site do Instituto Consulplan e da Prefeitura Municipal de Cacoal.