Preta Gil reúne celebridades para comemorar seus 50 anos

Cercada pela família e amigos. Foi assim que Preta Gil comemorou seus 50 anos. A cantora organizou uma festança para 700 pessoas escolhidas a dedo. O evento aconteceu na noite da última quinta (08), num armazém da Zona Portuária do Rio de Janeiro.

Celebridades como Angélica, Luciano Huck, Fernanda Paes Leme, Juliette, Marieta Severo, e o casal-sensação Sophie Charlotte e Xamã, entre outros nomes, marcaram presença. O evento foi animado ainda por Ludmila e pelo grupo Psirico.

Leia a matéria completa no New Mag, parceiro do Metrópoles.