PRF apreende pistola durante fiscalização de rotina na BR-364

Na segunda-feira (26), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização de rotina no km 296 da BR-364, no município de Brasiléia/AC, apreendeu uma pistola calibre 9mm e um carregador municiado com três munições intactas.

A arma foi encontrada no porta-luvas de um veículo que foi abordado pelos policiais. O condutor afirmou que a pistola pertencia ao seu pai e que desconhecia sobre a regularidade da mesma.

Diante do flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o motorista foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia para os procedimentos legais. A ação reforça o compromisso da PRF em garantir a segurança nas rodovias e combater o porte ilegal de armas.

Por NUCOM.PRF/AC