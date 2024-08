Segundo o comunicado, o motivo para o cancelamento são “dificuldades externas” que impedem a organização de “realizar os eventos com o nível que o público merece”.

“Esta é sem dúvida uma decisão difícil, tomada depois de muitos meses de trabalho e depois de percorrer vários caminhos para poder executar estes eventos com garantias, especialmente na situação atual dos desafios da indústria musical. Uma vez esgotadas todas as possibilidades, temos que ser prudentes e agora colocar toda a nossa energia em planos futuros”, disse o diretor do festival, Alfonso Lanza, no comunicado.

Ele aproveitou ainda para agradecer aos parceiros locais e disse que continua a acreditar no projeto pelo “valor cultural e pela expansão de rotas musicais na América Latina”. “É algo que consideramos positivo para todas as partes envolvidas no processo, desde fãs até artistas”, alegou.

A nota sugere ainda a possibilidade de que o evento volte em outro ano. “Com a convicção e a esperança de que o Primavera Sound volte mais forte para a América Latina, já estamos olhando para o futuro para que isso aconteça o mais rápido possível”, diz um trecho.