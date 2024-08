Produto Interno Bruto do Acre deve crescer acima da média nacional este ano, diz estudo

O Departamento Econômico do banco Santander divulgou nesta quinta-feira (16) um estudo que aponta para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Acre em 3% neste ano de 2024.

Essa expectativa está acima do previsto para o PIB brasileiro, que deve ser de 2%. O motivo é o incremento em todos os setores da economia, registrado nos últimos meses.

O percentual de crescimento também vai se aproximar ao da Região Norte, (3,3%), o de maior crescimento, segundo as estimativas.

“Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados. É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos de um estado, alguns produzidos pelo IBGE, outros provenientes de fontes externas. Segundo a pesquisa, em 2025, enquanto a economia brasileira deve se expandir em 1,8%, a alta prevista para o PIB acreano também é superior: 2,9% – a Região Norte tende a ficar em 2,7%”, diz um trecho do estudo.

“É uma parceria em conjunto com as entidades empresariais, para desenvolver um ambiente de negócios favorável à produção de resultados de curto e médio prazo pelos investimentos públicos e privados com geração de postos de trabalho, emprego e renda para a nossa população. Os fatores positivos de melhoria de nossa economia são fruto da pactuação do governo com entidades empresariais e demais instituições públicas e privadas para assegurar a implementação do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico e Sustentável – Agenda Acre 10 Anos”, pontuou o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão.

De acordo com informações mais recentes do IBGE, os serviços são o segmento mais importante na economia do Acre, com peso de 83,4% do total.

A indústria, que responde por 8,2% da economia do estado, também vai contribuir positivamente com o PIB acreano em 2024 e 2025, com altas previstas de 3,5% e 3%, respectivamente, calcula o Santander. Os números são acima da média do Brasil (1,4%) e abaixo da Região Norte (3,7%) neste ano.

Por fim, para o PIB agropecuário do Acre, o Santander espera um crescimento em 2024 e 2025 de 3% e 2%, respectivamente. Neste ano, a expectativa da média regional é de 2,2% e a nacional é retração de 1%. “Nesse biênio 2024-2025, o Acre deve conseguir um patamar de crescimento superior, tanto ao da Região Norte, como da média do país”, conclui Couto.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.