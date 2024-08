Professora perde controle de moto, bate em buraco e cai na BR-364, em Rio Branco

A professora Maria Terezinha de Matos Dória de Araújo, 47 anos, ficou ferida após bater em um buraco e cair de sua motocicleta na noite desta quinta-feira (22), próximo a um posto de combustível, nas proximidades da entrada da Cidade do Povo, na BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Maria Terezinha estava trafegando em uma motocicleta modelo Biz, de cor vermelha, quando se aproximou do posto de combustível e viu que ele estava fechado, devido ao apagão que ocorreu nos estados do Acre e Rondônia. Ao fazer o retorno, ela bateu violentamente em um buraco e acabou caindo.

Na queda, a professora ficou com dores nas costelas e na clavícula, com suspeita de fraturas nessas regiões.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava no momento do acidente, prestou os primeiros socorros à vítima e solicitou apoio de outra ambulância também do Samu, que finalizou o atendimento e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. Ela está em estado de saúde estável.

A moto ficou aos cuidados de amigos e deverá ser entregue após a alta da vítima.