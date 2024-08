Projeto ‘SOM do Acre’ leva música e gastronomia do estado para o coração da capital paulista

São Paulo se tornará um ponto de encontro da cultura acreana neste sábado (24), com a realização da ‘Noite Acreana’. O evento, promovido pelo projeto SOM do Acre, ocorrerá a partir das 20h na Nave Coletiva e oferecerá uma imersão na música e na gastronomia do estado do Acre. A entrada é gratuita, mas é necessário se inscrever na Rede Floresta Ativista para participar.

A Noite Acreana reúne três das mais notáveis atrações musicais do Acre: Maya Dourado, Filomedusa e Deivid de Menezes. Cada um desses artistas traz uma proposta distinta que reflete a rica diversidade cultural da região amazônica.

Maya Dourado, conhecida por suas poesias premiadas no Slam das Minas Acre, apresentará uma performance emotiva e inovadora, explorando temas e vivências da Amazônia.

A banda de rock Filomedusa, formada em 2006 em Rio Branco, promete um show potente com riffs marcantes e a voz envolvente de Carol Freitas.

Já o multi-instrumentista Deivid de Menezes, levará uma fusão de ritmos tradicionais dos seringais e influências latinas como cumbia e huyno, oferecendo uma experiência musical que une o passado e o presente.

Além das apresentações musicais, a Noite Acreana contará com uma experiência gastronômica única, promovida pela Casa Tucupi. Criada pela chef acreana Amanda Vasconcelos, a Casa Tucupi é um projeto que traz para São Paulo os sabores autênticos do Acre, com uma abordagem contemporânea e criativa.

O cardápio incluirá pratos que combinam os temperos e ingredientes tradicionais da região com toques inovadores, refletindo a rica tradição culinária acreana.

O projeto SOM do Acre, responsável por tornar este evento possível, tem o objetivo de mapear, fomentar e divulgar a cena musical autoral do Acre, e é apoiado por uma emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito e pela Associação Coletivo Cultural, conta também com o suporte da Casa Ninja Amazônia, Floresta Ativista, Festival Varadouro, SOM.VC, Ministério da Cultura e Fundo Nacional de Cultura.

Os artistas foram selecionados e receberam todo o suporte necessário, incluindo passagens aéreas, transporte em São Paulo, hospedagem e alimentação, permitindo que se concentrem totalmente em suas apresentações.

A Noite Acreana não é apenas uma oportunidade para os paulistas conhecerem a música e a gastronomia do Acre, mas também um passo importante para o reconhecimento e a valorização da cultura amazônica em um cenário nacional.

Para participar e vivenciar essa rica troca cultural, os interessados devem se inscrever na Rede Floresta Ativista. A Noite Acreana promete ser um marco na promoção da cultura acreana fora do estado e um evento imperdível para quem deseja explorar novos sons e sabores.