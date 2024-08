Ratinho vai responder na Justiça por incitação à homofobia em programa

Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho, vai responder pelo crime de incitação à homofobia, de acordo com o F5, da Folha de S. Paulo. A decisão é da 2ª Vara Criminal de Osasco, em São Paulo, que atendeu a um pedido do Ministério Público do estado e transferiu o caso para a Justiça Federal. A denúncia foi apresentada ao MPSP pelo deputado estadual suplente de São Paulo, Agripino Magalhães Júnior.

O caso ocorreu em junho do ano passado no programa que leva o nome do apresentador no SBT. Na ocasião, Ratinho falava sobre a parada gay e se posicionou de forma contrária à realização do evento na Avenida Paulista.

“Deixa a Avenida Paulista para a família, para ir lá brincar com as crianças. Deixa a Avenida Paulista para as famílias. Faz a Parada Gay lá no diabo do sambódromo. Lá pode, porque na minha opinião, a Parada Gay é um outro carnaval dos infernos. Parada gay é um carnaval dos viados e das sapatão, é minha opinião”, disse Ratinho no programa.

Ainda segundo o F5, em depoimento dado à polícia durante um inquérito, o funcionário do SBT garantiu que não teve a intenção de ofender ninguém e afirmou estar surpreso por ter que responder pela fala. Ele ainda alegou que foi apenas uma sugestão, porque “existem hospitais que ficam próximos da região”.

Ratinho sobre politicamente correto: “Não ligo de ser cancelado”

Ratinho falou tudo o que pensa sobre a necessidade de ser politicamente correto. O apresentador garantiu que tem se esforçado um pouco.

“[O politicamente correto] está chato para quem leva muito a sério. Eu não levo muito a sério… Estou me policiando mais, mas não muito”, disse em entrevista ao podcast PodC.

Ele garantiu ainda que não tem medo das consequências que um comentário ruim possa trazer. “Não ligo para ser cancelado, pode cancelar quem quiser”, disparou.

Ratinho também disse que gosta “de fazer confusão” e que não pretende mudar seu jeito. Além disso, disse acreditar que muitas pessoas sequer o levam a sério por causa do jeito muito descontraído que ele tem de fazer seu programa