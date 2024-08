“Renascer”: veja quais mistérios ainda devem ser solucionados na novela

Com a proximidade do final do remake de “Renascer” (TV Globo), alguns mistérios da trama devem finalmente ser solucionado — para o público e/ou para os personagens. Entre as questões ainda pendentes estão crimes, dúvidas de paternidade e até desaparecimentos.

A dúvida de quem matou Belarmino é a pendência mais antiga, que vem desde a primeira fase da novela, mas outros mistérios foram aparecendo mais recentemente, como quem atirou contra Egídio (Vladimir Brichta) e quem é o pai do filho de Eliana (Sophie Charlotte).

Confira quais mistérios de “Renascer” ainda devem ganhar um desfecho:

Quem matou Belarmino?

Coronel Belarmino (Antonio Calloni) foi morto com um tiro na testa, ainda na primeira fase da trama, mas a identidade de seu assassino nunca foi revelada. Ao longo da história, muitos personagens voltaram para esse assunto, mas sem nunca chegar a uma resposta.

Neta do personagem, Mariana (Theresa Fonseca) chegou a pressionar José Inocêncio (Marcos Palmeira) para saber se ele era o responsável — algo que o fazendeiro sempre negou. Até Teca (Lívia Silva) foi atormentada com visões sobre o crime.

Na primeira versão da novela, perto do capítulo 100, José Inocêncio admitiu ter sido ele o assassino do coronel. Até agora, não é possível afirmar que ele também cometeu o crime no remake.

Quem atirou em Egídio?

Mistério mais recente da trama, Egídio foi atingido por um disparo enquanto estava na estrada com Eliana. No entanto, a identidade do atirador ficou em segredo.

Com muitos personagens em potencial para o crime, Tião Galinha (Irandhir Santos) chegou a ser preso, enquanto Marçal (Osvaldo Mil) será apontado como o responsável. Em 1993, os verdadeiros responsáveis pelo tiro foram Damião (Jackson Antunes) e Deocleciano (Roberto Bomfim), que demoraram para admitir a culpa.

Quem é o pai do filho de Eliana?

Ao descobrir repentinamente uma gravidez, Eliana aproveitou para oficializar sua relação com Egídio, colocando um fim definitivo no romance com Damião (Xamã). Entretanto, o jagunço afirma ter certeza de que a criança que a ex-modelo espera é dele.

Mesmo contra a vontade da dondoca, o ex-amante de Eliana continuará por perto, na esperança de participar da criação do bebê. Resta saber se a trama confirmará a paternidade da criança.

Onde está Jacutinga?

Seguindo um caminho diferente da versão original, no remake, Rachid (Almir Sater) e Norberto (Matheus Nachtergaele) iniciaram uma busca por Jacutinga (Juliana Paes) — que deixou a história no início da novela, logo após a morte de Maria Santa (Duda Santos).

Uma pista fará com que os dois acreditem tê-la encontrado, no entanto, se depararão com Lilith (Lucy Ramos), conhecida por usar o nome artístico de Jacutinga. Desta forma, um retorno de Juliana Paes para a trama continua sendo um mistério.

A morte de Venâncio será solucionada?

Quando a trama ainda estava na metade, José Venâncio (Rodrigo Simas) foi morto em uma tocaia de Egídio. No entanto, ninguém nunca descobriu, de fato, que o vilão foi o responsável pelo crime.

De forma cínica, o fazendeiro segue negando sua culpa e responsabilizando outras pessoas pelo fato. Mais do que isso, ao longo do percurso, o personagem também cometeu outros crimes e foi responsável por novas mortes e “sumiços”. Tudo indica que a revelação deses mistérios acontecerá até o final da trama.