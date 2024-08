Rio Madeira atinge pior nível em mais de 50 anos por conta de seca histórica

A seca severa no Brasil está afetando o transporte fluvial na região Norte. Em Rondônia, o nível do Rio Madeira caiu para 1,98 metro nesta quinta-feira (22), a menor marca para agosto em 57 anos, desde o início do monitoramento pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), segundo O Globo.

Porto Velho não teve chuva significativa nos últimos dois meses, resultando em grandes bancos de areia no rio. O nível esperado para o período era de cerca de 4 metros, mas a estiagem prolongada deixou o rio 2 metros abaixo do esperado, acumulando sedimentos e bloqueando o escoamento de água.

Com a situação crítica, a Prefeitura de Porto Velho informou ao GLOBO que a Defesa Civil recomenda o “uso essencial de água” e pediu aos moradores que “evitem o desperdício”.