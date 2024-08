Seca: vídeo mostra morador de comunidade isolada empurrando barco para chegar à cidade

Os moradores do Rio Iaco, em Sena Madureira, vem enfrentando uma série de dificuldades para chegar ao porto do município por meio de embarcações. Nós últimos meses, o nível das águas baixou consideravelmente e, em alguns trechos, é preciso empurrar as embarcações que ficam encalhadas.

Nesta semana, um morador da comunidade Mariomba foi filmado dentro do rio empurrando sua canoa em um trecho que secou bastante.

VEJA O VÍDEO:

Em razão do período adverso, muitos moradores optam viajar pelos ramais nessa época do ano.

Nesta sexta-feira (30), o nível do rio Iaco atingiu 37 centímetros, o menor dos últimos 19 anos.