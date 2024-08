Seleção brasileira de nado sincronizado publica nota de repúdio à Cazé TV

O YouTuber Casimiro Miguel, um dos donos do canal Cazé TV, saiu em defesa de Beltrão. Na sexta-feira (2/8), ele publicou um texto no Instagram em que dizia que o assunto em questão era sexo na Vila Olímpica, e que o exemplo do atleta do nado artístico foi “hipotético”. Casimiro dá a entender que a declaração foi tirada de contexto.

“É só assistir ao vídeo completo que fica bem claro”. Seu texto acaba afirmando, em letras maiúsculas: “NÃO ESTAMOS sacaneando a modalidade, apenas dando um exemplo hipotético”.

Nota de repúdio

O Sincrobrasil vem a público expressar nosso mais profundo repúdio às declarações infelizes proferidas pela Cazé tv acerca dos nossos atletas. Comentários como os feitos são inaceitáveis e desrespeitam não apenas os atletas de nado, mas toda a comunidade esportiva.

O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão, desenvolvimento pessoal e social, promovendo valores como respeito, disciplina e perseverança. Nossos atletas dedicam suas vidas aos treinamentos, superando desafios diários com determinação e coragem, e merecem ser tratados com dignidade e respeito.

Com isso repudiamos os comentários infelizes feitos pelo Guilherme Beltrão e seus companheiros presentes no programa. Respeito a comunidade do Nado Artístico e a todos os esportes é o mínimo. Brincadeiras são sempre válidas, mas desrespeito nunca serão tolerados.