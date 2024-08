Semblanza: grupo de teatro colombiano apresenta peça inédita no Brasil em Rio Branco

O grupo teatral colombiano Las Musas apresentará o espetáculo “Semblanza” em Rio Branco, durante o Festival Internacional de Cultura, Artes e Teatro (FICATE), de 16 a 22 de setembro, no Sesc e em 10 escolas públicas.

No espetáculo, as atrizes de Las Musas criam uma história única a partir de personagens sugeridos pelo público, utilizando técnicas de Teatro de Improvisação. Antes do início, o público participa sugerindo personagens, que inspiram a narrativa desenvolvida na peça.

“Não conhecemos e estamos muito emocionadas. As expectativas para o festival? Todas! Porque, além do que nós falamos com o Yuri, também conversamos com outras pessoas que vão assistir, que já assistiram anteriormente, e, na verdade, nos disseram que tudo era maravilhoso. A atenção, o tratamento, a qualidade humana das pessoas, tudo era incrível. Nos contaram também que são como uma rede de artistas que movem festivais desde o seu país. Então, é muito lindo ver como a arte é uma rede para seguir conectando pessoas”, afirmam as atrizes Paula Reginfo e Dani Rueda.

“Semblanza” é uma experiência teatral inédita no Brasil, já apresentada em festivais na Colômbia e no Peru, resultado de uma pesquisa em improvisação realizada em Bogotá.