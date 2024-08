Show em homenagem a Jackson do Pandeiro acontece em agosto; veja data

No próximo dia 31 de agosto (sábado), às 19h30, na Usina de Arte João Donato, a Orquestra de Percussão realizará um show em homenagem ao músico, compositor e instrumentista Jackson do Pandeiro.

No repertório sucessos do artista como Chiclete com Banana, A Ordem é Samba, Sebastiana, Na Base da Chinela, entre outras. O show acontecerá no dia do nascimento do artista, quando ele completaria 105 anos.

Ficha Técnica

Na Percussão: João Gabriel Brito, Alexandre Tifum, Anderson Carioca, Maestro Lygeiro, Mestre Zaqueu e Percussa William.

Na Banda Base: Abimael Rufino e Marcone Pota (nos Sopros), James Fernandes e Saulo Olímpio (nas Cordas), Nilton Catro (Nos Teclados).

Iluminação: Ivan de Castela

Libras: Luciana Araújo

Realização: Percussão Acre – por João Gabriel Brito

Produção: AcreAtiva Produções por Carol Di Deus e Narjara Saab

Apoio: Escola de Música do Acre e Usina de Arte João Donato

Financiamento: Lei Paulo Gustavo por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour