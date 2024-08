Sonoplasta da Rádio Tupi passa mal ao vivo e morre aos 51 anos; vídeo

“É com grande tristeza que a Super Rádio Tupi informa sobre o falecimento do operador de rádio Jorginho Uepa, que por tantos anos esteve no comando das vinhetas e divertidos áudios que davam vida às histórias e personagens do Programa da Patrulha da Cidade. Uepa também animava nossas tardes com a “Palavra Amiga” e tantos outros quadros do Show do Heleno Rotay.

Morador de Santa Cruz, Jorge Luís de Oliveira Martins, de cinquenta e um anos, morreu fazendo uma das coisas que mais amava. Estava na mesa de áudio, ao lado de todo o elenco da Patrulha da Cidade, na tarde desta terça-feira (13), sob o comando de Mário Belisário, quando se sentiu mal e foi socorrido pelos colegas.

Jorginho Uepa chegou a ser levado com vida para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi informada. Jorginho Uepa deixa mulher, três filhos, três enteadas e uma neta. Ele deixa também um vazio enorme no coração de todos nós, que assim como vocês, ouvintes, formamos a Grande Família Tupi”.

Veja o momento: